Amanda Mora, madre del pequeño, contó en Blu Radio que la EPS Vida no ha dado la autorización para realizar los procedimientos necesarios ya que, según le dijeron, el menor no padece una enfermedad grave.

“La EPS me dice que no se puede autorizar el tratamiento en Bucaramanga porque no es algo grave que le afecte su salud. Me dijeron que tomando agua el niño podría expulsarla”, denunció Mora en la emisora.