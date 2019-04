Lo primero que dijo Costa este martes, en diálogo con W Radio, es que luego de los insultos que lanzó contra la pareja de jóvenes por supuestos actos obscenos en frente de los niños, él se reunió con directivos del centro comercial.

“Ya me lo esperaba. Ayer tuvimos una reunión con el Centro Andino en la cual ellos prácticamente nos informaron que no iban, por nada del mundo, a irse en contra de la comunidad LGBTI […] con la que ellos no quieren tener problemas”, aseguró Costa, que de entrada negó ser homofóbico, como muchos lo señalan.

El hombre cuestionó que el centro comercial haya revelado solo una parte del video, en donde se ve cuando empujan e insultan a la pareja, y que lo haya hecho con unas imágenes borrosas que no se prestan para aclarar la situación. Esto, según él, porque antes de ese altercado pasaron cosas que el Andino no mostró.

“No fui yo solamente, fueron otros padres de familia. Es más, a mí me dijeron que mirara lo que estaban haciendo. No fui yo el que los descubrió. El video no es nada claro, pero a mí me llamó la Policía para decirme que ellos sí tenían un video que fue el que vio el agente cuando impartió el parte, que estuviera tranquilo desde el punto de vista de mis denuncias y de la supuesta agresión contra estas personas”, agregó.

En cuanto a las imágenes borrosas que se dieron a conocer a medios y opinión pública, el periodista Hernán Peláez recordó lo sucedido luego del atentado que ocurrió en uno de los baños del establecimiento comercial, y llamó la atención sobre que “¿cuánto tiempo de se demoró el Centro Andino en admitir o ceder los videos?”.

“Escuchando a Pedro, que no lo conozco, da a entender que el Centro Andino como que le dice: ‘mire, no hagamos más ruido de esto porque no nos conviene como centro comercial tener un disgusto con la comunidad X‘”, acotó Peláez.

En este punto, Costa argumentó en la emisora que el policía que impuso el comparendo a la pareja “subió y vio el video” antes del procedimiento, y que por eso “un coronel de la Policía, en este momento, le está pidiendo al Centro Andino que mande el video, no solamente desde antes, porque ellos habían estado antes en ese lugar, sino desde diferentes ángulos” para hacer un análisis más detallado de la situación.

Lo que Costa alega es que él, presuntamente, sí insultó pero no agredió físicamente a la pareja, y que aparentemente impidió que otras personas “los agredieran”. Por eso, dijo que está dispuesto a ofrecer excusas a la comunidad LGBTI, pero “contra ellos dos no, porque no hacen parte de esa comunidad”.

Preguntado en W Radio sobre qué fue lo que motivó su airada reacción, Costa respondió:

“Ellos tenían unas chaquetas, y sobre todo uno de ellos le metía la mano por dentro de la chaqueta. Y se hicieron muy juntos, uno en frente del otro. Y en esto, cuando el policía les imparte el parte fue muy claro, y les dijo: ‘Por qué estaba haciendo ese movimiento como si tuviera relaciones con su pareja mientras que miraban a los niños”, agregó.

En cuanto a esta versión, Blu Radio compartió un video (más completo) que muestra lo que ocurrió un minuto y 13 segundos antes de lo que se ve en el primer video que dio a conocer Centro Andino.

No obstante, la gerente del centro comercial, Marta Patricia Carreño, dijo en esa emisora que luego de revisar la grabación y en su opinión, “no hubo” tal actuación obscena por parte de los jóvenes, y que por eso se pronunciaron para “rechazar cualquier tipo de discriminación” en contra de sus clientes.

Así las cosas, serán las autoridades las que se encarguen de aclarar la situación teniendo como base imágenes menos borrosas o tomadas desde otros ángulos.

Este es el video que compartió Blu Radio: