Los hechos se registraron sobre las 9 de la mañana de este domingo en zona rural del corregimiento de Minca, la misma zona en donde desde hace mes y medio se reportó la desaparición del niño Alberto Cardona, de 6 años.

Según contó la madre de Alí David, Karen Maldonado, ella lo había dejado jugando en el patio de la vivienda mientras realizaba algunos oficios, y cuando fue a buscarlo ya no estaba.

“Yo estaba lavando, y cuando lo fui a buscar no lo encontré. De todo corazón les pido que me ayuden a buscar a mi bebé, y que me lo regresen pronto”, dijo la madre en Noticias Caracol.

Si bien los padres sospechan que alguien pudo haberse llevado al pequeño, las autoridades no descartan que Alí haya caído al río Minca que cruza a pocos metros del patio trasero de la casa.

Por eso, mientras la Policía adelanta labores de inspección en el vecindario, Ejército, comunidad y organismos de socorro realizan tareas de búsqueda a lo largo del río.

La Policía de Santa Marta, en voz de su comandante el coronel Gustavo Berdugo, confirmó en el periódico Hoy Diario del Magdalena que aunque la búsqueda del menor se centró en el río de todas formas no se descarta una desaparición forzada.

Estas son algunas imágenes de la búsqueda del niño:

Seguimos apoyando las labores de búsqueda del niño Ali David Sánchez en compañía de @PoliciaStaMarta @DefensacivilSmr @Ejercito_Div1 y miembros de la comunidad de minca, descartando la hipótesis de que se pueda encontrar en el río. #LosBuenosSomosMás pic.twitter.com/4awOKOGMRN — Sec. Seguridad SM (@SeguridadStaMta) October 29, 2018

Ayudemos a encontrar al niño Alí David Sánchez, su información es valiosa. @SeguridadStaMta pic.twitter.com/2ujiPtXRuA — CR. Gustavo Berdugo (@PoliciaStaMarta) October 29, 2018