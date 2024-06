Durante un operativo de la Policía y la Alcaldía de Bogotá, en un barrio del centro de la ciudad fue hallada una menor de 13 años que había desaparecido en Santa Marta hace cuatro meses.

La niña había sido reportada como desaparecida por su abuela en la capital del Magdalena.

La mujer habló con Noticias Caracol y afirmó que desde febrero la menor salió a hacer una recarga en su celular y no regresó. Por eso, puso la denuncia ante la Fiscalía.

La adulta mayor contó que la mamá de la niña desapareció hace tres años y desde entonces se hizo cargo de ella. Además, afirmó que la menor ya se había escapado de la casa varias veces. Sin embargo, regresaba cuando familiares la buscaban.

El miércoles 7 de junio de 2024, la Secretaría de Seguridad y la Policía se tomaron el barrio La Favorita, de Bogotá. Allí una de las patrulleras vio a la menor de edad ingresando a un pagadiario.

De inmediato, las autoridades llamaron a la abuela, quien recibió la llamada con desconfianza, temiendo una extorsión.

“Yo dije: ‘¿Qué tal que no sea la Policía o la haya cogido una banda y me esté pidiendo documentos para sacarla de aquí?’. Me hicieron una videollamada y yo me alegré mucho porque es una zozobra que uno vive”, relató la familiar de la niña.