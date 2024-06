Pasados más de tres meses desde que se supo acerca de la desaparición de la colombiana Ana María Henao en España, una amiga cercana reveló audios que la presunta víctima le habría enviado antes de desaparecer.

Y es que Henao se había desplazado a España luego de haber terminado una relación con su entonces esposo, David Knezevich, con quien vivía en Estados Unidos y compartía una fortuna que superaba los 15 millones de dólares en propiedades.

Lo curioso del caso es que, ya estando en el país ibérico, la colombiana dejó de contestar todos los mensajes de sus allegados y no se volvió a saber de su paradero. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que, al parecer, su expareja la habría asesinado.

Aunque pocas pistas se tienen, Luisana Moreno, una amiga de Ana María Henao, reveló unos audios que, aparentemente, le envió la colombiana poco tiempo antes de haber desaparecido.

En las grabaciones, reveladas en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, de Sonsoles Ónega en Antena 3, Henao le detallaba a su amiga claras señales que indicaban que, al parecer, David Knezevich era un narcisita y en muchas ocasiones la manipulaba.

“Él es un narciso, pero no lo sabe, él aún no lo sabe. Las terapistas me están ayudando a sacarle a él para que su manipulación no funcione. Era importante que un profesional me dijera que yo no estaba loca”, dice la presunta víctima en uno de los audios revelados por el programa.