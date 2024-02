Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

Ana María Knezevich Henao, colombiana de 40 años con nacionalidad estadounidense, se trasladó a España en diciembre del 2023 después de un proceso de divorcio complejo con su expareja, el Serbio, David Knezevich.

La colombiana llega a ese país buscando iniciar su vida profesional y laboral desde cero, donde también viven algunas amigas íntimas de infancia que le estaban colaborando en la dura situación.

(Vea también: ¿Nuevo sospechoso en caso Dilan Santiago? Mamá dio inquietante detalle)

Desde el pasado 12 de enero, Ana María fue reportada desaparecida ante las autoridades españolas. De acuerdo con el portavoz de la familia y presidente de la asociación SOS Desaparecidos, Joaquín Mills, la colombiana sostuvo conversaciones con unas de sus conocidas durante la noche del día 2 de febrero sobre temas de cambio de domicilio.

Sin embargo, alrededor de las 3:00 p.m. del día siguiente, varios compañeros y familiares recibieron un mensaje bastante extraño desde el celular de Ana María, mencionando lo siguiente;“Conocí a una persona muy chévere. Tiene una casa de recreo a unas dos horas de Madrid. Ahora nos vamos y pasaré unos días allí. Aunque apenas hay señal. Te marco cuando vuelva”.

(Vea también: Encontraron sin vida a joven de 17 años que estaba desaparecido hace más de 8 días)

Mensaje que generó preocupación, ya que, de acuerdo con declaraciones de amigos y familiares a medios españoles, Ana María nunca escribiría con ese tipo de exclamaciones ni signos de puntuación.

Por otro lado, la colombiana tenía planeado un viaje a Barcelona con una de sus amigas. Ya tenían los tiquetes y reservas listos, pero el día del viaje, el lunes 5 de febrero, Ana María nunca apareció.

(Vea también: Caso Dilan Santiago se dilataría por macabra jugada en la escena del crimen)

Al no tener respuesta a mensajes ni llamadas, una de sus allegadas fue hasta su apartamento en el centro de Madrid a buscarla, y al no tener respuesta, dio aviso a las autoridades. Al sitio llegaron policías y bomberos que entraron por una de las ventanas de su apartamento. De acuerdo con el reporte del cuerpo de bomberos a la Policía, en el lugar no encontraron nada, ni signos de desorden, como si se tratara de un asalto o atentado.

Después de la notificación a los familiares sobre la desaparición de Ana María, se comunicaron con su expareja, el Serbio, David Znezevich, quien estuvo a inicios del 2024 en Madrid, pero actualmente se encuentra en su país de origen, para preguntarle si tenía información sobre la colombiana, pero de forma muy escueta, respondió que él no sabía nada de ella.

(Vea también: Aparece niña de un año que habría sido raptada en Bogotá; es cercana a Elianis Garrido)

La versión que informa la familia es que este caso fue planeado, ya que, en el sitio de residencia de Ana María, las cámaras de seguridad de la entrada y de los pasillos estaban cubiertas de pintura aerosol de color negro.

En España, según información entregada por Joaquín Millis, el delito de tráfico de personas no existe, y que anualmente son 30.000 casos reportados de personas desaparecidas, cifra que para ellos no es nada alarmante. Actualmente, hay 7.000 casos activos en el 2024.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.