Ana María Knezevich Henao, de 40 años, desapareció hace 12 días en Madrid sin dejar, aparentemente, ningún rastro. Nació en Colombia, pero se trasladó al estado de Florida (Estados Unidos), donde conoció a su esposo, un hombre serbio, y lugar en el que trabajó para empresas de desarrollo tecnológico.

Hace un año decidió separarse, por lo que atravesó una depresión y tomó rumbo a la capital española para empezar su vida desde cero.

En una de sus últimas llamadas con Felipe Henao, su hermano, le expresó su “emoción” por un viaje a Barcelona que haría el 5 de febrero con su mejor amiga. Justamente, su familiar habló con Julio Sánchez Cristo en La W y contó detalles de la desaparición.

Alguien cercano a Knezevich habló con ella por última vez el viernes 2 de febrero y comentaron sobre el viaje que tenía previsto. Otra amiga chateó con ella esa misma noche y la ahora mujer desaparecida le aseguró que estaba “en su piso” y que se encontraba “bien”.

Después de ello, Knezevich no volvió a contestar mensajes. Una de sus amigas, que vive en Suecia, recibió un mensaje extraño escrito en inglés y que decía: “I met someone wonderfull! He has a summer house about two hours from Madrid. We are going there now and I will spend a few days there. Signal is spotty. I’ll call you when I get back”.

Al tiempo, en Madrid, otra de sus amiga recibió el mismo texto, pero en español. Las dos le respondieron, pero la colombiana no volvió a contestar.

“Conocí a una persona muy chévere. Tiene una casa de recreo a unas dos horas de Madrid. Ahora nos vamos y pasaré unos días allí. Aunque apenas hay señal. Te marco cuando vuelva”, decía el mensaje.

Henao comentó en la entrevista con el medio radial que está “100 % seguro” de que su hermana no escribió ese texto, pues ella tiene un perfecto manejo del español y esa no sería “la forma en la que ella hablaría”. De hecho, el familiar de la desaparecida cree que es un mensaje traducido con Google.

Una de sus amigas decidió ir hasta el apartamento de Knezevich para confirmar si ella estaba ahí, pero no recibió respuesta. Los vecinos le comentaron que lo único que ellas sabían era que intentaron robar en el edificio, por lo que desconocidos taparon con un spray negro la cámara del teléfono de la entrada y la de seguridad junto al ascensor.

Al encontrar la puerta totalmente bloqueada, los bomberos entraron por una ventana para buscarla, pero hallaron que no había nadie. A partir de ello, el caso fue asumido por la policía de Florida y el FBI, aunque no tienen acceso a sus “tarjetas de crédito, a información del teléfono, ni a su última localización”, dijo Henao desde Miami (Estados Unidos ).

Los familiares de la colombiano no tienen mucha información sobre el esposo, pero temen que pueda estar involucrado en su misteriosa desaparición.

