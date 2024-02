Actualmente, el fútbol femenino está en un momento de mucha importancia y un gran crecimiento, al punto de que muchas empresas han llegado a apoyar, se hacen transferencias por altos valores, los sueldos son altos y en los estadios se reúnen cada vez más personas.

(Ver también: Nicole Regnier se casó con exfinalista del ‘Desafío’; la boda fue bien lejos de Colombia)

Sin embargo, esto no ha sido así, pues hace 10 años, por ejemplo, las condiciones eran mucho más complicadas y, además de que salir de Colombia era muy difícil, llegar y tener un buen estilo de vida en un país extranjero era mucho más complicado debido a los bajos sueldos.

De hecho, ese fue el caso que le ocurrió a la exfutbolista Nicole Regnier, quien fue una de las primeras en jugar en el Atlético de Madrid de España, pero, a diferencia de lo que muchos creen, la vida no fue sencilla e incluso tuvo que tener otro trabajo para poder subsistir.

Lee También

Tal como relató la ahora panelista de ESPN en un video publicado en su Instagram, cuando llegó no se imaginaba que las condiciones iban a ser tan complicadas, al punto de que el salario solamente le alcanzaba para pagar el arriendo y el mercado, pero prácticamente no le quedaban casi euros para subsistir el resto del mes.

“Eso fue hace menos de diez años, cuando llegué al Atlético de Madrid. Mi primer salario ahí fue de 800 euros. Con eso se me iba lo que me gastaba en el arriendo para poder vivir, lo que me gastaba en alimentación y el transporte. Saqué dinero del cajero y me quedaron solo 17 euros, lo juro, sentí una angustia horrible. No había forma de pedirle dinero a mis papás”, dijo Regnier en el video.