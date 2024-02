Juan Manuel Lopera, hermana de Laura Lopera, joven asesinada en Medellín y cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta con graves signos de violencia, contó en una entrevista con Caracol Ahora que la joven había terminado hace tres semanas su relación con el ciudadano canadiense, principal sospechoso del crimen.

Sin embargo, dice que por razones que no comprende terminó regresando con el señalado feminicida.

“Ella ya había cortado la relación, no quería nada más con él. El hombre vuelve y la busca y no sé por qué ella volvió y cayó en las garras de él sabiendo cómo era el tipo. Ella se guardó muchas cosas, no las quiso decir”, expresó Juan Manuel.