Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Nuevos detalles se conocen sobre la relación que tenía Laura Isabel Lopera Osorio con Jesse Gilbert Wiseman, un extranjero que hoy es el principal sospechoso de haberla asesinado y dejado su cuerpo en una maleta dentro de una vivienda del barrio Sucre de Medellín. Y trascendió un audio que le habría enviado el hombre a la víctima, que probaría que la trataba mal.

Mientras que las autoridades intentan dar con su paradero, luego de que se conociera que habría huido del país, la familia revela información sobre lo que saben de cómo era la relación de la joven de 20 años con este hombre que es su presunto feminicida.

(Lea también: Laura Isabel y las otras mujeres asesinadas este año en Medellín: a tres las han dejado en maletas o bolsas)

Juan Manuel, el hermano de Laura Isabel, contó que ellos llevaban entre tres y cinco meses de relación y que se habían conocido a través de las redes sociales. La joven vivía con su madre y otro hermano, además dejó huérfana a una niña de 3 años. El hombre solía vivir en casas alquiladas. Cuenta Juan Manuel que la última que arrendó fue justo la misma donde encontraron el cuerpo de su hermana, que tendría siete habitaciones para él solo.

La relación entre el extranjero, quien podría tener unos 50 años, y Laura Isabel transcurrió sin que él se inmiscuyera mucho en la familia. Nunca fue a la vivienda de la joven, pero Juan Manuel cuenta que su madre lo conoció en un restaurante durante una invitación que les hizo para cenar.

Lo tenían en un concepto normal, les parecía “tranquilo, sereno y reservado”, dice Juan Manuel, quien hoy cree que todo era en realidad un disfraz y que a lo mejor su hermana no les contaba lo que vivía realmente con la relación.

“No sabemos si estaba amenazada por él, pero ella seguía yendo donde él. A veces le decía a mi mamá que no quería ir y se quedaba en la casa. Pero nunca dijo que la tratara mal ni nada”, sostuvo el hermano. Pero una amiga de la joven le contó que ella había mencionado que el extranjero habría incurrido en actos violentos como amarrarla.

Juan Manuel también recuerda que Jesse Gilbert Wiseman siempre le pedía él mismo por las plataformas los vehículos a Laura Isabel para que la recogieran en la casa y la llevaran a la de él. La última vez que dijo que iba para allá no regresó.

Fernando Osorio, abuelo de Laura Isabel, dijo que ella salió para donde ese señor el sábado 3 de febrero en la noche en un taxi. Dijo que un día antes le prestó el celular a la nieta y que ella tuvo una larga conversación con el extranjero.

(Le puede interesar: “Vi niñas muy pequeñas montarse a carros con señores viejos”: alertan por explotación sexual que se riega en las comunas de Medellín)

Tras la desaparición, buscaron al taxista que transportó a Laura Isabel a la casa del extranjero y él les dio la dirección. Cuando llegaron y tocaron a la puerta, salió la que sería la dueña de la vivienda y les permitió el ingreso luego de que le enseñaran la denuncia por desaparición que presentaron en Fiscalía. Allá, en ese lugar de siete habitaciones encontraron a la víctima.

Asimismo, se conoció un audio que le habría enviado el extranjero a Laura Isabel, en el que se le oye tratarla de mala manera y con palabras soeces. “Soy puta enojado ahora contigo, no me escuchas…”, “debes escucharme, venga y vamos a resolver todo, no me hables por puta WhatsApp…” son algunas de las frases que se escuchan en el mensaje.

En este momento, siguen en trámites con las autoridades y a la espera de que les entreguen el cuerpo de la joven. Con un llamado a todas las autoridades, incluso, las internacionales, para que no paren de trabajar hasta capturar al presunto responsable del crimen, para que sea ante la justicia que se pruebe si mató o no a Laura Isabel.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.