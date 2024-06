En la noche del miércoles 5 de junio de 2024, las autoridades en Bogotá encontraron en las calles desoladas y peligrosas del centro en un pagadiario a una niña que había sido reportada como desaparecida en Santa Marta desde hace 5 meses.

(Vea también: “Una muerte violenta”: familia de Celeste dio detalles de qué pasó con la niña en Bogotá)

En ese lugar, que se mezcla con sitios de lenocinio, expendios de drogas, prostitución y caminos sórdidos donde habitantes de calle arman sus cambuches. Esa noche, la Policía hizo un operativo de control para frenar la delincuencia y se encontró con la asombrosa escena de la niña, de apenas mediana estatura y quien vestía una camiseta gris y una minifalda que apenas la cubría, según informó El Tiempo.

Ante las autoridades, la menor se presentó como una habitante de calle de 17 años, pero su rostro de niña la delataba. Patrulleras se ganaron su confianza y ella accedió a darles el número celular de un familiar. Al comunicarse, se encontraron con que del otro lado estaba la abuela de 70 años, quien llevaba 5 años buscándola por todo lado en una desesperada angustia, de acuerdo con el citado medio.

A esta mujer de avanzada edad le tocó hacerse cargo de la niña y de sus hermanos, de 8 y 10 años. Ella dice en el impreso que su nieta, que es la madre de los 3 menores, nunca estuvo como una figura maternal y de los padres de ellos no tiene rastro, pues cada uno tiene un papá diferente y nunca se hicieron cargo.

Según la abuela en la entrevista, como ha podido y con ayuda del tío de los pequeños, ha intentado sacarlos adelante; sin embargo, con la niña de 13 años la situación ha sido más difícil, pues se ha desaparecido varias veces y hasta en una ocasión la señora se accidentó con lesiones en la cadera y fémur, quedando en silla de ruedas varias veces.

“Ella me besaba, me abrazaba, pero en un descuido se escapaba y se iba. Durábamos dos semanas sin saber de ella. Yo no dormía por ella. Duré mucho tiempo hospitalizada por mis lesiones en el fémur y cadera, solo hasta este momento puedo dar algunos pasos”, dijo la acudiente.

De hecho, la madre desde la pandemia comenzó a llevar pescado de Santa Marta a Bogotá, pero después de un tiempo y desde hace casi 3 meses, la mujer se encuentra desaparecida. Estos comportamientos comenzaron desde que la niña dejó de ver a su mamá, quien, aunque no era la más presente, trabajaba para al menos darles regalos y plata.y desde hace casi 3 meses, la mujer se encuentra desaparecida.

Lee También

“La mamá de los niños sigue desaparecida. En la Fiscalía está su caso, pero es la hora que no conozco de su paradero”, indicó la mujer en el diario.

La pequeña terminó en Bogotá porque, según la Policía, ella les dijo a las patrulleras que había tomado una tractomula sin rumbo fijo y terminó en Bogotá, recalando en una de las zonas más peligrosas de la ciudad. La abuela pide que Bienestar Familiar se haga cargo, porque son constantes las veces que la menor se le fuga y ella no se siente en condiciones para ayudarla, pues el tío se encuentra enfermo y en cuidados intensivos. sin rumbo fijo y terminó en Bogotá, recalando en una de las zonas más peligrosas de la ciudad. La abuela pide que Bienestar Familiar se haga cargo, porque son constantes las veces que la menor se le fuga y ella no se siente en condiciones para ayudarla, pues el tío se encuentra enfermo y en cuidados intensivos.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.