Con el fin de fortalecer el sistema inmunológico, Néstor Morales indicó este lunes en el programa ‘Mañanas Blu’ que actualmente toma Engystol, Oscillococcinum y Equinacea, fármacos para tratar síntomas gripales.

“Yo me meto cinco pepas diarias y compró seguido varias cajas de engystol, lo cual no tiene contraindicaciones. No me he infectado. Todo esto es para subir las defensas”, manifestó el comunicador.