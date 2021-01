Así lo denuncia el diario The Sun, el cual asegura que Bellfield y otros presos de la cárcel de máxima seguridad de Frankland, Durham (Reino Unido), podrían ser vacunados contra el COVID-19 en las próximas semanas.

Sobre Bellfield, el mismo medio indicó que está condenado a 2 cadenas perpetuas por asesinar a 3 personas, entre las que se encuentra una niña de 13 años, identificada como Milly Dowler.

Esta noticia causa indignación en Inglaterra, señala ese rotativo, pues según informa para la fecha hay ancianos, personas con comorbilidades, empleados de la salud y profesores que están esperando recibir la vacuna.

Serial killer Levi Bellfield offered Covid vaccine before most of Britain

I hope that's not true. https://t.co/izS4iNeA2Z via @MetroUK

— Sarah Clift (@SarahClift10) January 24, 2021