Mediante un comunicado, Moderna aseguró este lunes que los estudios han demostrado que su vacuna contra el coronavirus es efectiva y segura frente a las nuevas variantes, halladas en el Reino Unido y Sudáfrica.

La farmacéutica, igualmente, detalló que las investigaciones fueron desarrolladas con varias muestras de sangre de ocho personas que recibieron las dos dosis de la vacuna y dos monos que fueron inmunizados.

A pesar de estos alentadores datos, la empresa puntualizó en el documento que trabajará para desarrollar una dosis adicional, con el objetivo de aumentar aún más la protección contra estas nuevas variantes.

Moderna, con sede en Massachusetts (Estados Unidos), también aseguró que elaborarán una variante de su vacuna para tratar y contrarrestar únicamente la mutación surafricana, la cual tiene una concentración menor de anticuerpos.

La empresa, que realizó los estudios conjuntamente con los Institutos Nacionales de Salud, ha enviado las investigaciones a un servidor de pre-impresión para que pueda ser analizado por la comunidad científica en general.

We just announced that the Moderna COVID-19 Vaccine retains neutralizing activity against emerging variants first identified in the U.K. and the Republic of South Africa. Read more: https://t.co/UCCvX0PrKV pic.twitter.com/nCGl3hfhlU

— Moderna (@moderna_tx) January 25, 2021