El periodista, que en Blu Radio recordó que en los años 90 trabajó con Yamid Amat en CM& y en la década del 2000 con Daniel Coronell en Noticias Uno, dijo que si bien hubo un tema operativo por el que no se dio la fusión de los dos noticieros, también fue un temas de egos que impidió que eso pasara.

Esa afirmación se alinea con la versión que entregó Jorge Acosta, gerente de NTC (productora de Noticias Uno), en entrevista con esa emisora.

Ahí, el ejecutivo dijo que el socio mayoritario del Canal 1 propuso que los dos noticieros se fusionaran, por cuestiones de presupuesto, para poder continuar con el servicio informativo de los fines de semana, pero a Acosta no le pareció la idea.

“Usted [Néstor Morales] que conoce muy de esto, sabe que fusionar dos redacciones no es como coger dos equipos de fútbol y sacar los cinco mejores uno equipo y los seis mejores de otro. Esa no es una realidad porque la vocación informativa de Noticias Uno es diferente a la de CM&. Nosotros hacemos periodismo investigativo que requiere mucho más tiempo y más recursos, y no es simplemente pasar cuatro cámaras y tres periodistas o dos conductores a la redacción de CM&”, señaló el directivo.