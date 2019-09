green

Canal Uno es controlado por el consorcio Plural Comunicaciones, del que hacen parte cuatro empresas: tres colombianas y una estadounidense que ejerce como socio mayoritario (Hemispher) y fue la que tomó la última decisión, según contó a Caracol Radio el gerente de la productora del informativo (NTC), Jorge Acosta.

Las compañías accionistas son las siguientes:

CM& (Compañía de Medios de Información): 20 % de participación.

20 % de participación. NTC (Nacional de Televisión y Comunicaciones): 20 % de participación.

20 % de participación. RTI (Radio Televisión Interamericana): 20 % de participación.

20 % de participación. Hemisphere Media Group: 40 % de participación (socio mayoritario).

La decisión final sobre la suspensión de la emisión del noticiero a partir del próximo año se debió a temas económicos, explicó Acosta al medio.

“Lamentablemente, la semana pasada tuvimos reunión de los socios del canal y de Hemisphere (socio mayoritario); se evaluó la distorsión del mercado publicitario… y eso ha impedido que nuestra audiencia se vea reflejada proporcionalmente con los anuncios que deberíamos recibir”, contó a la emisora.

“Se entró a la parte financiera y a mirar cuánta plata a fondeado Hemisphere en estos dos años y medio y cuál es la estrategia para mantener el canal al aire. Dentro de esas consideraciones, Hemisphere planteó que las noticias se concentrarían de lunes a viernes en 2020 y que no habrá más durante los fines de semana”, añadió.

Sin embargo, aclaró que buscan una posible reestructuración de Noticias Uno a través de nuevas tecnologías y plataformas digitales, movimiento que debe ser guiado, nuevamente, por buscar rentabilidad financiera.

“Esperamos que de aquí a diciembre encontremos alternativas y opciones. Seguramente algo puede pasar y ojalá (y así lo esperamos) no tengamos que salir del aire, pero tenemos la obligación de entender que la audiencia no consume contenidos en una parrilla y hora fija, hoy se informa a través de redes sociales y plataformas digitales, pero el gran problema es que no es rentable”, declaró en la entrevista con Caracol.

“Hay dos propósitos: encontrar una plataforma eficiente para comunicarnos y hacer ese negocio rentable“, puntualizó el directivo.