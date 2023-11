Dos reuniones planteadas por el presidente Gustavo Petro para esta semana tienen aliviado a un sector de los colombianos. Ambos encuentros, uno con importantes empresarios del país (martes) y otro con el expresidente Álvaro Uribe (miércoles) han provocado una idea de reconciliación, de que ahora sí el mandatario camina hacia su propuesta de un “acuerdo nacional”.

Si bien en la reunión con los empresarios no se tocaron temas cruciales como las reformas que cursan en el Congreso o la “paz total”, el mandatario dijo que sí se habló de “construir los bienes comunes, los objetivos que […] permitan colocar a Colombia en los rieles de la paz, del desarrollo de una profunda democracia” y trabajar en mesas que abordarán ejes como la educación, la inclusión territorial, el desarrollo productivo de la tierra y de la economía popular.

En entrevistas posteriores en diferentes medios, algunos de esos empresarios manifestaron su conformidad con el encuentro y se mostraron positivos y expectantes frente a lo que pueda venir después. Sin embargo, personas como el periodista Felipe Zuleta dudan de la actitud de Petro con los empresarios.

Con Álvaro Uribe, el presidente Petro hablará principalmente de la reforma a la salud, embolatada en el Congreso por la decisión de la oposición, particularmente de los miembros del Centro Democrático que no permiten que haya quórum para las votaciones del articulado.

La actitud de Petro resulta muy diferente a la que ha mostrado principalmente en redes sociales, en donde luce agresivo con banqueros y empresarios, y con los políticos de la oposición. Por eso, se le reconoce al mandatario la actitud de tender puentes con sus detractores. Aunque el mismo Zuleta asegura que de un momento a otro puede volver a trinar contra los empresarios.

Qué dijo Néstor Morales de Gustavo Petro

El país, en todo caso, ha recibido positivamente las reuniones (claro, hay quienes consideran que en esos encuentros no están todos los que son) y así se ha reflejado en las posiciones de quienes a diario forman buena parte de la opinión de los colombianos.

Es el caso de Néstor Morales, director del informativo radial ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, un crítico implacable de Petro que, este miércoles, en un diálogo con el también periodista Felipe Zuleta, sorprendió al hablar de lo que piensa hoy del presidente Petro.

Morares reaccionó sin titubeos a una pregunta (también muy clara) que le hizo Zuleta: “¿Usted cree que Petro va a cambiar?”.

“De verdad, creo que Colombia no es Venezuela; de verdad creo que Petro no es [Hugo] Chávez; de verdad creo que no hay posibilidades de que en Colombia pase lo que pasó con Chávez”, dijo Morales, y dio sus argumentos: “Petro ya lleva año y medio de Gobierno y ahí sigue el país. Petro, con quien yo todos los días tengo profundas diferencias, no está haciendo nada de lo que hizo Chávez”.

El periodista hacía alusión a la actitud que tuvo Hugo Chávez, y por la cual teme Colombia, de haber cambiado después de llegar al poder y expropiar empresas y cerrar medios de comunicación. Morales no ve eso en Petro, ante lo cual Zuleta le dijo: “Ojalá usted tenga toda la razón”.

De hecho, Morales sostiene su tesis de que Petro no es Chávez ni Colombia es Venezuela en el hecho de que “Petro no está haciendo nada, no está cerrando empresas, no está cerrando medios de comunicación. Esa es la verdad”.

Con sorna, Zuleta redondeó la idea de Morales: “No, Petro no está haciendo nada. Punto. Ni bueno ni regular ni malo“.

Morales insistió: “Pero el cuento de que nosotros estamos convirtiéndonos en Venezuela y de que lo que hace Petro ya lo hizo Hugo Chávez, hay una diferencia gigante. En dos años, ese señor Chávez dio pasos de lo que iba a hacer: lo principal que iba a hacer era quedarse en el poder. El presidente Petro recibe aquí todos los días golpes de tribunales, de instituciones”.

“Aquí hay instituciones”, remató Morales, en una comparación con el desbarajuste institucional en el que se encuentra hundida Venezuela.

