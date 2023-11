Desde que Petro asumió como presidente de Colombia se ha tomado tres tintos con el expresidente Álvaro Uribe, quien contrario a los miembros de su bancada, ha hecho una oposición decente y sin insultar al mandatario. Ahora, el jefe de Estado invitó a una nueva taza de café al Centro Democrático para impulsar el proyecto de la reforma a la salud, que ha dado tumbos en el Congreso desde que inició el Gobierno.

(Vea también: “Logramos sabotear la plenaria”: oposición armó relajo para frenar reforma a la salud)

Para que la reunión sea una realidad, el expresidente le manifestó a su partido que deberían aceptar la invitación, pero le hizo un pedido a Petro para el encuentro, que tiene que ver con que “no haya votaciones en la Cámara mientras se adelanta el diálogo”, según dijo Uribe en sus redes sociales, luego de que el mandatario se opusiera a frenar el debate.

Lee También

El proyecto ha despertado el repudio de senadores del Centro Democrático como Miguel Uribe, quien hasta insultó al exmandatario por su afán de aprobar la reforma a la salud. En medio de este panorama, el periodista de Blu Radio Felipe Zuleta analizó la invitación de Petro a tomar tinto al uribismo, aún sabiendo que no tiene las mayorías en el Congreso.

“Yo creo que el Gobierno no va a ceder en absolutamente nada, es un acto de desesperación del presidente Petro, ese tinto no se va a dar”, aseguró Zuleta, manifestando que el presidente no estaría dispuesto a aceptar los cambios que propone el uribismo en el proyecto.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.