Se trataría de Fabián Arturo Rojas Puertas que, según el columnista de Semana, “aparece como servidor público en el cargo de asistente 4 en el Senado”, aunque no encontró “constancia de pagos actuales del Congreso”.

Sin embargo, Coronell afirma que Rojas Puertas es “un abogado al que se le ha visto acompañando al expresidente” como parte del equipo legislativo, incluso en diligencias ante la Corte Suprema de Justicia, y que existe una grabación en la que ultima detalles con Diego Cadena –apoderado del senador Uribe en EE.UU. – sobre un supuesto negocio de carbón con un grupo de inversionistas de la India.

El asunto que despierta las sospechas de Coronell es que en la grabación, que fue interceptada legalmente en julio del 2018, los dos abogados conversan sobre la posibilidad de comisionar un porcentaje sobre un negocio de commodities –si este se hubiese concretado– para el cual Rojas Puertas admite haberse “movido con la Agencia Nacional de Minería y con gente del Cerrejón”, debido a que para esa fecha no habían existencias de carbón y el precio estaba muy alto, detalla el columnista.

“Ganemos una comisión por el lado de ellos para los dos y por aquí con ellos, que todos nos vamos a sentar el día de la negociación para que todo quede transparente”, habría dicho Cadena a Rojas, explica el periodista.

Esa maniobra, dice Coronell, no afectaría a Diego Cadena que “es un particular que puede hacer todo lo que la ley no le prohíba”, pero que en cambio sobre Rojas Puertas cabría la pregunta de “por qué uno de los miembros del equipo del senador Uribe hace gestiones ante entidades públicas para tratar de ganarse una comisión pagada por empresarios privados y también si el expresidente Uribe está de acuerdo”.

No obstante, el mencionado negocio jamás se finiquitó indicó el abogado Cadena a Coronell, quien precisó que el jurista ha defendido a reconocidos narcotraficantes en EE.UU. y que lleva y trae razones a favor de sus defendidos en Colombia, entre ellos Dilia Francisca Toro y Santiago Uribe Vélez.