El propietario del famosos restaurante organizó una celebración virtual, dijo Blu Radio, pero no tuvo en cuenta a los músicos que desde hace dos meses no trabajan.

Por eso, cantantes, trompetistas y más integrantes de la banda musical que tocaba en los restaurantes manifestaron su indignación, ante la supuesta falta de solidaridad.

Uno de los artista aseguró en la emisora que les “dieron la espalda”, teniendo en cuenta las dificultades laborales y económicas que han pasado por la crisis de la pandemia.

“Es muy triste saber que, en 5 años que llevo en la empresa, pues me abandonaron y me dieron la espalda”, agregó otro de los músicos a la que la radio no identificó.