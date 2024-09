Anoche sobre las 09:00 pm, en Floridablanca se conoció la triste noticia del fallecimiento de Cielo González Díaz, una mujer cuyo coraje y determinación la convirtieron en un símbolo de esperanza y resiliencia. Conocida cariñosamente como “la Profe”, Cielo fue la primera latinoamericana en vivir durante una década con un corazón artificial.

Cielo, oriunda de Barbosa, Santander, se convirtió en un referente en la lucha contra las enfermedades cardíacas cuando en 2014 se sometió a un innovador procedimiento realizado por la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV). Esta hazaña no solo marcó un hito en la medicina latinoamericana, sino que también ofreció una nueva perspectiva sobre las posibilidades de tratamiento para aquellos afectados por enfermedades cardíacas graves.

Durante estos diez años, Cielo demostró una fortaleza admirable, enfrentando los desafíos de vivir con un corazón artificial con una actitud optimista y valiente. Su historia inspiró a muchos y le ganó el respeto y la admiración de la comunidad médica y de quienes la conocían.

El impacto de su vida va más allá de su valentía personal; Cielo González Díaz será recordada por su contribución al avance de la medicina y su papel en la promoción de la investigación y la esperanza para futuros pacientes. La FCV, que fue crucial en su tratamiento, ha expresado su profunda tristeza por la pérdida de una paciente que representó un verdadero testimonio de la capacidad del ser humano para superar adversidades extremas.

En su paso por la vida, Cielo también dejó una huella imborrable en sus seres queridos y en la comunidad educativa, la conocían como la “la Profe” reflejaba su vocación y dedicación. Su legado perdurará en la memoria de quienes la conocieron y en el avance de la medicina cardiovascular.

“Estos 10 años he sido muy feliz. Yo no me imaginé vivir tanto con este nuevo corazón. He podido viajar con mi familia, amigos y compartir con las personas que tanto quiero”, dijo en una entrevista a la fcv.