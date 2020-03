Hernández aseguró en W Radio que todo empezó al frente del bar El Parrando, cuando una clienta se refirió de manera despectiva y ofensiva a las mujeres transexuales. Según su testimonio, ella las llamó “animales” y exigió que las quitaran de la vía pública.

En ese momento, de acuerdo con su relato a la emisora, la dueña del establecimiento salió con unos palos para intimidarlas y llamó a la Policía. La representante de la comunidad LGBTI agregó que dos oficiales llegaron al lugar y empezaron a agredir a sus compañeras:

Hernández reconoció en la cadena radial que una de las mujeres trans hirió a un policía en la ceja, pero insistió en que todo fue en defensa propia; al final, ambas fueron detenidas por el delito de ataque al servidor público.

Frente a esto último, la representante denunció en W Radio que en ningún momento el caso se manejó con perspectiva de género:

“En el juzgado se tuvo más en cuenta la agresión de la chica hacia el policía, y no la agresión de la Policía hacia las chicas. No hubo una perspectiva de género ni en el juzgado, ni en la policía, ni en la URI, entonces no se dio voz a las chicas. Aquí se violó el debido proceso”, comentó la vocera de la comunidad LGBTI en W Radio.