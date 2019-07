Ella se encontraba en el supermercado, ubicado en Chapinero, cuando tuvo que vivir uno de los peores momentos de su vida.

“Fui denunciada por un guardia de seguridad de @miroseguridad en los establecimientos de @PlaceresCarulla ubicado en la calle 63 en Bogotá, porque sin ninguna prueba me acusó de robo”, describe la mujer en Twitter.

Según cuenta, llegó al supermercado con su prima para sacar dinero de un cajero, y aprovechó para comprar unos polvos que su familiar le recomendó y cuya marca ella había comprado días atrás.

Según dice, ella y su prima intentaron explicarles a las personas de seguridad que se trataba de un error y que habían comprado los polvos antes. El precio de los mismos era de 20.000 pesos. Ni siquiera, asegura, les permitieron mostrar la factura y explicar lo sucedido.

“’SE LOS ROBARON’ Esa fue la respuesta de uno de ellos. Nos amenazaron con llamar a la Policía, nosotras accedimos y les pedimos que por favor revisaran los videos. Dijeron haberlos revisado ya, así que procedieron a llamar a las autoridades”, describe Angie.

Seguido, los guardias llamaron a la Policía, lo que les dio cierta esperanza porque pensaban que se iba a aclarar lo sucedido. Sin embargo, no fue así.

“El policía ni siquiera se dedicó a escuchar mi versión. Me leyó los derechos, procedió esposándome, me llevó a la patrulla, nos llevaron a un CAI. Simplemente me llevaron a la patrulla, luego a un CAI y de allí a la URI”, describió la mujer.