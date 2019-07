green

El momento más álgido del debate se dio cuando el senador de la Colombia Humana criticó duramente a varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Uribe, entre ellos a Andrés Felipe Arias, y mencionó también al presidente Iván Duque.

“Lo único que digo es que no solamente traicionaron García Arizabaleta, Juan Carlos Arango y García Morales en su gobierno, doctor Uribe; sino también Andrés Felipe Arias, que recibió mensualidad siendo ministro, también Zuluaga y también el doctor Duque que fue a la reunión con el señor publicista pagado por Odebrecht”, dijo Petro, según video que compartió en su cuenta de Twitter.

Después de mi intervención sobre las bases corruptas de la liquidación del contrato de Odebrecht/sarmiento angulo, replicó Uribe, aquí la transmisión, y respondí de nuevo. Miren lo que pasó pic.twitter.com/MI2XiLldEq — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 24, 2019

Frente a esta acusación, varios senadores uribistas llamaron mentiroso a Petro, y fue ahí cuando el senador Uribe tomó la palabra para responderle.

“Se ha dicho muchas veces y no ha habido nada que lo contradiga. El señor presidente Iván Duque regresó al país a finales de enero del 2014, y como director programático del doctor Óscar Iván Zuluaga asistió a una reunión con un publicista en Brasil y allí no se habló nada de plata”, explicó el senador y jefe del Centro Democrático, que también publicó su video.

Parte 2 Ruta del sol 2: Calumnian al Presidente Duque y a la ministra que no han hecho acuerdos y guardan silencio cómplice ante Juan Manuel Santos pic.twitter.com/YDSllmWHHL — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 24, 2019

Pero mientras Uribe hablaba, Petro se acercó hasta su bancada y se paró frente a él, a un par de metros, en una actitud que según Noticias Caracol fue considerada como “desafiante”.

Este gesto calentó los ánimos de la bancada uribista, a tal punto que el senador Carlos Felipe Mejía encaró a su colega y se paró justo en medio de él y de Uribe.

“Muchos lo calificaron (a Mejía) como una provocación”, agregó el periodista de ese noticiero Luis Eduardo Maldonado, que luego interrogó a los dos senadores y les preguntó por ese cara a cara que tuvieron.

“Sí, cara a cara, pero como yo no soy violento no pudo hacer nada. Estaba esperando el golpe, pero no se atrevió”, comentó Petro.

Mejía, por su parte, dijo: “Que él entienda que ni nos intimida ni le tenemos temor por más que haya incendiado el Palacio de Justicia, y haya estado involucrado en casos de terrorismo y secuestro”.

Si bien los dos senadores le echaron más leña al fuego con estas declaraciones a medios, el noticiero dice que varios congresistas “mostraron su preocupación” debido a la agresividad y los constantes enfrentamientos verbales, pues creen que de seguir así la discusión “puede terminar en hechos de violencia en la sede de la democracia”.

