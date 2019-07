En entrevista con Blu Radio, el senador Álvaro Uribe dijo que, además del exministro Andrés Felipe Arias, preso en una cárcel especial por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, otros extministros y más trabajadores de su gobierno se verían beneficiados.

El líder del Centro Democrático dijo que María del Pilar Hurtado, exdirectora del extinto DAS condenada por el escándalo de las chuzadas; Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia, sentenciado por el mismo caso que Hurtado; Sabas Pretelt, exministro del Interior y Diego Palacio, exministro de Protección Social (ambos condenados por el caso de la ‘yidispolítica’), también podrían solicitar que su caso se recibe en una doble instancia, de ser aprobado el proyecto del uribismo.

“Actualmente, yo soy beneficiario de la doble instancia, pero hay muchos compatriotas a quienes se les están negando ese derecho. La verdad a mí lo que más me ha motivado, por ejemplo, para este proyecto, es el caso de Sabas Pretelt, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, el ministro Diego Palacio, no sé quién se me queda… “, manifestó el senador.