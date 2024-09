Han pasado 3 semanas desde que se conoció la muerte de Yenny Esperanza González, la mujer que fue víctima de feminicidio luego de que su pareja sentimental la habría quemado en el municipio de Subachoque, Cundinamarca. Ese hombre fue capturado mientras intentaba tramitar el pasaporte para salir del país y ahora se enfrenta a un proceso judicial para determinar su responsabilidad en los hechos.

(Vea también: Hombre que le disparó 6 veces a su ex en Bogotá estaría dilatando el proceso judicial)

Cómo fue quemada la mujer en Subachoche por su pareja

Todo ocurrió el pasado 23 de junio, cuando este sujeto llegó en estado de alicoramiento a la casa de Yenny Esperanza Gómez, allí le habría rociado alcohol y le habría prendido fuego, según Noticias Caracol. La víctima tuvo quemaduras en más del 70 % de su cuerpo y durante 2 meses batalló por salvar su vida, pero falleció en una Unidad de Cuidados Intensivos.

#EXCLUSIVO | Noticias Caracol conoció el desgarrador testimonio de la mujer que fue quemada por su compañero sentimental tras una discusión en Subachoque, Cundinamarca, y que le entregó a la Fiscalía antes de morir: “Solo me miraba con rabia y me decía apáguese”. Más en… pic.twitter.com/fqEoqcr6rA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 17, 2024

Qué se sabe del señalado feminicida que quemó a mujer en Subachoche

Ahora, lo nuevo del caso es que se conoció una declaración que la mujer dio a la Fiscalía General de la Nación antes de morir y es un desgarrador relato sobre como, presuntamente, este sujeto le habría prendido fuego en su cuerpo después de una acalorada discusión, de acuerdo con el citado noticiero.

“Cuando fue que sentí candela en la espalda, sentí las llamaradas, yo lo volteé a mirar a él y la mirada de él era con rabia y me decía: apáguese. Yo empecé a gritar, a gritar, no sabía cómo reaccionar, yo le decía apágueme, al buen rato fue cuando me echó un balde de agua. Yo subí al baño, abrí la ducha y lloraba, le decía: míreme las uñas, los deditos, los tenía desechados, también porque me tapé la cara. Él no tenía reacción”, dijo la mujer en la declaración divulgada en el informe periodístico.

Lee También

Lo increíble del caso es que, pese a todo el material probatorio, este hombre no aceptó los cargos, pero sí mostró una inesperada reacción cuando vio la declaración de su pareja, culpándolo a él de todo lo sucedido. El sujeto se tapó la cara con señales de sorpresa.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.