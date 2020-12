La reprochable afirmación de la mujer se produjo luego de que un periodista de Noticias Caracol la viera sin tapabocas y le preguntara por qué razón no utilizaba ese elemento tan importante a la hora de prevenir el contagio con COVID-19.

El reportero del informativo denunció en su informe que en el barrio Santa Librada, de la localidad de Usme de Bogotá, son numerosas las personas que no se protegen contra el virus. La mayoría de ellos tenía el tapabocas mal puesto, pero la mujer que entregó la polémica respuesta directamente no lo usa.

Entre carcajadas, la comerciante informal le dijo al periodista: “El COVID no existe, eso lo inventó Maduro“.

A la mujer se nota que no le ha importado ver que, nueve meses después de que llegó el coronavirus a Colombia, casi un millón y medio de personas se han contagiado, de las cuáles poco más de 39.000 murieron.

Por estas semanas las autoridades temen que, a propósito de las fiestas de fin de año y las habituales reuniones que llevan a cabo las familias colombianos, los casos de contagio aumenten considerablemente y, por lo tanto, la cantidad de personas necesitando del sistema hospitalario. Por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá reportó recientemente que la ocupación de unidades de cuidados intensivos para atender a pacientes delicados por la enfermedad está incrementando constantemente.

Ciudades como Cali o Medellín se están acercando peligrosamente a indicadores de alerta roja por la situación que se vive en torno a la demanda de camas UCI que se está presentando por estas semanas. Por eso han tenido que decretar toques de queda para esta semana y no se descartan para los últimos días de diciembre.

A continuación, el informe en el que una mujer le dijo a Caracol que no usa tapabocas porque cree que el coronavirus no existe:

