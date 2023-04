En diciembre de 2020 se volvió viral un video en redes sociales en el que un conductor de taxi en Medellín acusó a una pasajera de no pagarle una carrera que le hizo en el vehículo hasta un centro comercial.

El hombre tuvo que buscarla por todo el centro comercial para reclamar el pago de su servicio, y luego la encontró esperando a ser atendida en un restaurante, lugar en el que la grabó acusándola de “roba taxistas” frente a todos los comensales, y aún así, se negó a darle el dinero porque no quería.

Sin embargo, a mediados de marzo, la policía de Medellín la abordó mientras la señora, cuyo nombre no ha sido revelado, se encontraba sentada en una banca y mientras las autoridades le hacían el debido procedimiento ella no mostró reacción alguna.

“Acá tenemos a la señora que no paga los taxis. Viene capturada. Mírenla bien, para que no se les olvide”, dice un sujeto que se encontraba cerca y grabó todo el procedimiento.

Qué ha pasado con la mujer que no paga taxis en Medellín

En las últimas horas se conoció un nuevo video que fue grabado por el conductor del vehículo, en el que se puede apreciar que la señalada de no pagar servicios de movilidad en varias ocasiones, ahora no quería dar el dinero para cancelar el pasaje del bus.

Mujer que constantemente no paga los servicios de taxi, ingresa a restaurantes y tampoco paga ahora se esta subiendo a los buses y no paga…definitivamente tiene un problema pic.twitter.com/O4tN4JJxx0 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 31, 2023

Mientras el señor le pedía que le pagara, ella se justificaba en que no tenía dinero, en eso el señor relató que ella era la que no pagaba los servicios de taxistas y que ahora estaba en los buses también, y en eso la mujer se mostró con algo de enojo diciéndole a él que la estaba “acusando de ladrona” y que por eso no le pagaba.