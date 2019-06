Mauro Godoy, hijo de Sandra, relató a Noticias RCN que ella ingresó al quirófano a las 3 p. m. del pasado 13 de junio, y que hacia las 6:30 de la tarde los médicos le dijeron “al acompañante” que todo estaba “muy bien” y que se podía ir.

Sin embargo, según su testimonio al noticiero, la clínica se comunicó con los familiares de la paciente hacia la medianoche y les dijeron que debían remitirla a un hospital para hacerle unos exámenes médicos. Godoy indicó que su mamá llegó a ese lugar con “muerte cerebral”.

El hombre añadió que no sabe “a ciencia cierta qué pasó” y, en entrevista con Noticias Caracol, denunció que nadie de la familia ha podido acceder a la historia clínica de Sandra:

“Incluso, yendo con Policía me ponen un poco de peros, que yo simplemente no puedo solicitar eso. De hecho, me dicen que la única que puede solicitar esa historia clínica es mi mamá”.