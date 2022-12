“Eran las 5:50 de la mañana del domingo. Me dirigía a mi lugar de trabajo y justamente en la calle 10, entre carreras 5 y 6 (entre la cuadra del edificio Milenium y la sede de la Nueva EPS Villamaría Caldas), me abordó un hombre gritando obscenidades. Iba en un carro gris. No sé de su cara, ni de la placa del carro. porque por el miedo no pude identificar nada. Aprovechó la soledad y oscuridad para realizar tal acto aberrante”.

Esto contó por sus redes sociales una mujer del vecino municipio, para alertar a las mujeres sobre la presencia de este sujeto y pedirles que estén atentas.

“No tengo pruebas, ni un rostro a quien adjudicar tal hecho, pero solo escribo esto para advertirles que en Villamarìa hay un acosador suelto. No dudaría en decir que es un violador que merodea a tempranas horas del día en su carro”, añadió.

La mujer puso la situación en manos de las autoridades y se buscarán cámaras del sector para tratar de identificar al individuo. El acoso da entre 1 y 3 años de condena.

Identifique

Un acosador responde a las siguientes características:

Personalidad irritable y agresiva.

Bajo autocontrol.

Ausencia de empatía.

Tendencia a las conductas violentas y amenazantes.

Impulsivo.

Así se manifiesta

El acoso callejero se produce cuando la víctima no tiene vínculo con el acosador y sucede en espacios públicos, medios de transporte y lugares privados con acceso público. Se manifiesta a través de:

Silbidos.

Ruidos de besos.

Bocinazos.

Frases y gestos obscenos.

Roces intencionados.

Miradas intimidantes.

Tocamientos.

Masturbación.

Exhibicionismo.

Seguimientos.

Abuso.

Actúe

Pida ayuda a personas que se encuentren a su alrededor.

Diríjase a la Policía o autoridad más cercana.

Intervenga si ve que alguien está siendo acosado. Si no es peligroso, filme o saque fotos del agresor.

Denuncie.

En cifras

Un estudio reciente de la Universidad Nacional, sede Manizales, indicó que el 73,3 % de las mujeres encuestadas de la ciudad, dijeron que han sufrido alguna vez acoso callejero o abuso, cuando se movilizaban por las calles; mientras que para los hombres este porcentaje es del 12,4 %.