La joven víctima de acoso sexual subió la grabación a Instagram y dijo que ocurrió en la estación Marly de Transmilenio, y que el hombre, de avanzada edad, se estaba “masturbando” aunque había niñas y mujeres en el bus.

De hecho, en el video se observa cuando el hombre se toca sus partes íntimas y se cubre con su chaqueta, tal vez con la intención de que no lo vean. No obstante, el movimiento es muy evidente y lo hace sin importar que a su lado va una mujer sentada.

“Él es Elías Herrera Henao, un acosador que estuvo masturbándose frente a mí, otras mujeres y niñas […] La Policía lo capturó, pero lo soltó y no me dejó hacer la denuncia que porque no tocó a nadie, que pobrecito”, dice la joven en su publicación.