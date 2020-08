Aparicio expuso su difícil situación en diálogo con Pulzo, este viernes, 17 días después de que los arrendatarios de la casa en donde vivía y trabajaba en un proyecto cultural, en el barrio Gran América (localidad de Teusaquillo), le pusieran cadenas en la puerta para dejarla en la calle.

“Llegué a la casa (el miércoles 29 de julio) y la arrendataria María de la Luz Valencia, en compañía de su hermana María y su hijo Iván, habían entrado a la casa de manera abusiva y dispusieron unas cadenas en la entrada principal, para no dejarme ingresar. Todo esto sucedió mientras yo me encontraba trabajando y mi hija estaba allí”, contó la mujer.

Ese día, dijo, los arrendatarios le hicieron firmar un documento, delante de un abogado y un policía del CAI, en donde se estipulaba que ella “debía recoger las cosas con supervisión de la Policía”.

La denunciante afirmó, a este medio, que el altercado se dio porque el contrato de arrendamiento estaba a nombre de una tercera persona, hermana de su socia en el proyecto, y que cuando cerró la casa de cultura, por culpa de la pandemia de coronavirus, este se canceló. No obstante, contó, se hizo un acuerdo verbal con los propietarios del predio para pagar la mitad del arriendo, que era de cuatro millones trescientos mil pesos, pero luego le avisaron que la casa se iba a vender y que debía desocuparla.

Pero fue el viernes 31 de julio (sobre las 5:00 p.m.) cuando la situación empeoró, pues la mujer narró que al llegar por su trasteo se encontró con que se lo habían sacado a un antejardín y lo estaban subiendo a un camión.

“Mis cosas ya las están subiendo a un camión y el hijo de la arrendataria me indica que el comandante de la Policía de Teusaquillo autorizó que él podía hacer esto. Llamé a la Policía y llegó el comandante, quien permitió que todas mis cosas las terminaran de subir al camión y se las llevaran, diciendo que, primero, yo no había cumplido el acuerdo y que él no podía hacer nada porque sólo se encontraba allí para verificar que no hubiera riñas”, detalló la mujer.