El hecho ocurrió el miércoles pasado, cuando la joven habría tomado la decisión de quitarse la vida, en Barranquilla. Según Caracol Radio, se habría ahorcado y el cuerpo sin vida lo encontró ese mismo día su novio, quien la dejó sola un rato mientras iba a hacer unas diligencias, en la capital de Atlántico.

Esa misma emisora asegura que Juliana Real fue llevada de urgencias hasta la clínica Portoazul, en donde fue reportada como fallecida.

El diario La Libertad, por su parte, detalla que la joven empresaria tenía un negocio de ropa y les vendía prendas a muchos comerciantes, por eso era tan reconocida en Barranquilla. Además, utilizaba las redes sociales para ofrecer sus productos.

Algunas de las publicaciones más recientes de la mujer en redes sociales daban cuenta de los problemas de depresión que vivía en medio de la pandemia por COVID-19. En una de ellas, fechada en mayo 16, reconocía que no pasaba buenos momentos en su vida.

“He tenido días buenos y días malos. Me he despertado con ánimos a trabajar y en ocasiones no quiero salir de la cama. A veces tengo muchas fuerzas para seguir y a veces simplemente me derrumbo. Es normal, soy humana, no puedo ser fuerte siempre, no podemos culparnos, no debemos hacerlo”, contaba Juliana en su publicación