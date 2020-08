green

De acuerdo con The Times of India, Muli Parmar, de 55 años, presentó la queja el pasada 6 de agosto y aseguró que la mujer no tuvo relaciones sexuales con su hijo, identificado como Surendrasinh Parmar, en los 22 meses que estuvieron casados.

“Una vez que entré en la habitación de mi hijo y descubrí que él y mi nuera estaban durmiendo en camas diferentes. Cuando le pregunté sobre esto, me dijo que no tenían relaciones sexuales, ya que Geeta había prometido que no se acostaría con él”, dijo Muli en su declaración a la policía de Ahmedabad.

Según ella, esto causó en su hijo un “estrés mental”, lo que llevó al fracaso de la relación y el posterior suicidio.

El rotativo indio detalla que Surndrasinh, empleado de la empresa ferroviaria, se casó con Geeta en octubre de 2018, luego de divorciarse 2 años antes. La mujer, acusada por “incitación al suicidio”, había tenido otros 2 esposos de los cuales también se separó.

Muli Parmar agregó ante la policía que su hijo y Geeta comenzaron a tener discusiones casi a diario y que la situación empeoró tanto que la acusada abandonó a su marido y se mudó a casa de sus padres.

El 27 de julio, mientras sus familiares asistían a un funeral, Surndrasinh se quedó solo en su casa y fue encontrado posteriormente colgado de un ventilador de techo, finaliza The Times of India.