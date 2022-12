A raíz de las declaraciones que recientemente entregó la agente municipal sobre lo sucedido, también decidió hablar Dennis Ramírez Escorcia, quien dio una cachetada a la uniformada cuando laboraba en el sector de ‘Cinco esquinas’, ubicado en el centro de Valledupar.

La mujer reconoció que su esposo cometió un giro prohibido en la ciudad por desconocimiento, puesto que viven en el municipio de La Paz.

(Vea también: Conmoción en Valledupar por asesinato de un taxista; habría sido amenazado por cobradiario)

“El señor agente me paró y me dijo que había cometido la infracción, que eso era prohibido, respondí que no sabía, que si podía me colaborara, pero manifestó que esa multa costaba más del millón, respondí que no sabía. Me dijo que bueno, pero que si le podía regalar para la gaseosa porque hacía calor y estaban en diciembre; yo no le vi inconveniente a eso, me mandó al compañero y pregunté cuánto era, respondió que $ 100.000”, manifestó Dennis Ramírez.