Una fuerte cachetada en el rostro recibió una agente de tránsito de Valledupar, luego de imponer una multa a una propietaria de un vehículo que, presuntamente, se encontraba mal parqueada en zona céntrica de esta ciudad.

El acto de intolerancia quedó registrado en video que no tardó en viralizarse. Tras la agresión física, la agente cuestionó la reacción de la señalada agresora, quien le reprochó haber recibido $ 50.000 para no realizar el comparendo; sin embargo, este acuerdo no se habría hecho ni cumplido.

(Lea también: Supuesto miembro del Eln fue condenado a larguísima pena por asesinar a dos policías)

#Viral | Un hecho de intolerancia se presentó en el centro de Valledupar, cuando una mujer que conducía su vehículo se vio envuelta en un altercado con una agente de tránsito.#Valledupar #Intolerancia #Violencia pic.twitter.com/dXcBaqLQT8 — PRENSA NEWS CO (@prensanewsco) December 19, 2022

En medio del altercado, la uniformada preguntó: “¿Por qué tienes que pegarme?”. A lo que la mujer le respondió: “¡Devuélveme mi plata!”.

Ante esta situación, la Secretaría de Tránsito Municipal informó que la policía instauró las respectivas denuncias penales contra la ciudadana agresora. Asimismo, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía inició la investigación a la agente para revisar la realidad de los hechos.

Además, la entidad instó a los ciudadanos a denunciar ante la Fiscalía en caso de que un agente pida dinero para no registrar un comparendo.

(Lea también: Revelan identidad de joven que murió por accidente en moto; el otro conductor se voló)

La Secretaría de Tránsito de la ciudad advirtió además que dar dinero a un agente de tránsito para evitar un comparendo también es un delito, “por lo que la ciudadana podría estar incurriendo en procesos penales”.

Cabe destacar que hasta el momento no se ha demostrado el soborno al funcionario público, y el comparendo fue realizado en su momento.

Lee También

Según trascendió, la agente de tránsito se encuentra incapacitada y presenta hinchazón en su rostro por la abofeteada.

Finalmente, el abogado Yair Calderón concluyó que la mujer podría enfrentar cargos por violencia contra servidor público, tipificado en el artículo 429 del Código Penal Colombiano. El cual señala que el que ejerza violencia contra servidor público incurrirá en prisión de cuatro a ocho años.