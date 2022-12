La agente municipal de tránsito, recordada por haber sido cacheteada por una ciudadana en pleno centro de Valledupar, rompió el silencio para asegurar que la agresión no correspondió a un soborno que recibió y no cumplió, sino a la molestia de la mujer por haber impuesto la multa.

Precisó que, el pasado 14 de diciembre, la mujer se movilizaba en un carro con un hombre que hizo un giro indebido en la carrera 15 del centro de la ciudad, motivo por el que decidió imponer una multa.

“Se le dijo que se iba a hacer el comparendo. La señora me manifestó que ella era una funcionaria de la secretaría de Tránsito de La Paz, pidió colaboración, pero no se le colaboró por el giro que hizo que fue una maniobra peligrosa y la señora estaba muy inconforme; yo me quité de su lado mientras continuaron el procedimiento”, manifestó la agente municipal que prefirió reserva de identidad.