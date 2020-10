green

La presencia de Ángela del Pilar Ferro en los medios de comunicación el mismo día en que fue detenido Miguel Camilo Parra, en Fusagasugá (Cundinamarca), sorprendió porque debido a la gravedad de las heridas que recibió el pasado 16 de octubre, se presumía una recuperación más lenta.

Sin embargo, Ferro habló con lucidez en Caracol Radio, en donde dio muestras de la firmeza con que piensa enfrentar el proceso que se avecina con su expareja en manos de la justicia.

“Estoy muy muy emocionada de que hayan capturado a este tipo, y no tengo miedo de él”, dijo Ferro en esa emisora. “Por el contrario; voy a llegar hasta lo último para que este tipo pague una pena en la cárcel y no pueda salir libre”, agregó.

La mujer señaló, en diálogo con City TV, que en la madrugada de este martes se despertó con la noticia de la captura del señalado agresor. “Esta mañana me levanté a las 4 de la mañana; vi que me escribían y llamaban a mi papapa. Sentí ansiedad, nervios, emoción, como una tranquilidad. Les pido a las autoridades que hagan todo lo posible para que este tipo pague por lo que me hizo, que de verdad sea condenado por intento de feminicidio, que no le resten importancia a lo que este tipo hizo”, apuntó.

Ella aseguró, en Caracol Radio, que se está recuperando y “trabajando fuerte para salir de esto cuanto antes”, y contó en la emisora que el dolor de cabeza es constante. “Pero me siento bastante afortunada de haber salido de este episodio”.

Preguntada por cómo se llegó a esta situación, Ferro respondió: “Es algo que yo me pregunto todos los días, cuando me despierto y me veo así. No entiendo qué pudo hacer que este señor pudiera hacerme tanto daño. Yo creo que pensó que me había matado”.

Sobre lo que pasó el día de la agresión, detalló que lo último que recuerda es haber estado en medio de una discusión con el señalado agresor. Acto seguido, ella solamente recuerda haberse despertado en el hospital.

En conversación con City TV, amplió cuáles fueron las heridas que sufrió y el porqué su recuperación ha sido un verdadero milagro. “Tengo varias fracturas en la cabeza, un golpe que estuvo muy cerca de una vena principal, milagrosamente no se afectó. Pasé por una cirugía muy complicada”, indicó.

Finalmente, dio más detalles, en Caracol Radio, sobre el sujeto capturado en las últimas horas y añadió que ha empezado a recibir mensajes de otras exparejas de él, quienes también han reportado episodios de violencia.