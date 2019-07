Ramírez, consultada por Caracol Radio, no quiso dar la marca de los polvos para la cara que compró y se limitó a decir que fue “el polvo más barato” de su vida.

“El polvo más barato de mi vida, ese era el polvo. 20.000 pesos costaba el polvo, y por 20.000 pesos terminé presa en una cárcel. O sea, yo no lo puedo creer todavía, no lo puedo creer”, manifestó.

La afectada contó en la emisora que pasaron horas hasta que la abogada de Carulla se comunicó con ella para ofrecerle disculpas y decirle que iban a retirar la denuncia en su contra. No obstante, Ramírez dijo que para ella eso no es suficiente para reparar el bochornoso momento que tuvo que vivir, y tomara medidas judiciales contra el supermercado.

“[…] Tenía la factura, tenía las evidencias suficientes de que el polvo estaba usado y no me escucharon. Eso sí me pareció demasiado. […] Hicieron el proceso mal hecho. […] Claro que sí voy a tomar medidas contra ellos, ya están en proceso mis abogados para hacer todo lo debido para que se haga justicia, porque no puede ser posible que por algo que no hice vaya a terminar presa”, aseguró.

Finalmente, Ramírez dijo que luego de que su caso se volviera viral, más personas la han contactado para decirle que pasaron por una situación similar.