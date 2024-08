Por: Caracol TV

Cinco pacientes permanecen bajo pronóstico reservado tras el accidente provocado el pasado lunes, 19 de agosto de 2024, por un bus que se quedó sin frenos en una loma de Manrique, en Medellín.

En el incidente murieron dos personas, entre ellas un niño de dos años. Un bus de servicios especiales de turismo se desplazaba entre la calle 69 y la carrera 48 en Manrique, cuando embistió por la parte trasera a un colectivo alimentador del Metro de Medellín, a eso de las 5:50 p.m. del pasado lunes festivo, 19 de agosto.

En el incidente, que habría sido al parecer por una falla mecánica, también se vieron afectados dos taxis y una motocicleta.

El siniestro vial provocó la muerte de Óscar de Jesús Herrera, de 61 años, y del pequeño Maximiliano Quevedo, de 2 años.

Alejandra San Martín, testigo del accidente, relató: “La gente empezó a gritar y ya, obviamente, los que viven por acá salimos a colaborar y nos encontramos que fue un accidente de carros y la gente empezó a ayudar a sacar los heridos, y a llamar a los Bomberos”.

Mujer de 92 años relata por qué se salvó del accidente

Bertha Acevedo, de 92 años, dice que se salvó del aparatoso accidente: “Tengo la costumbre de irme para donde unas amigas que tienen allí en el Éxito un vivero y allá me mantengo, y ayer no, como que no tenía ganas de ir. El señor me salvó”.

Del choque múltiple se conoció el video de una persona que vio de frente la muerte porque pasaba justo donde ocurrieron los hechos; sin embargo, resultó ilesa.

Otras 17 personas resultaron heridas, cinco de ellas permanecen hospitalizadas en la capital de Antioquia.

