La declaración que entregó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se dio luego de los hechos de violencia que se registraron el pasado viernes en la capital del Valle del Cauca, y que arreció en horas de la noche.

“El 28 de mayo de 2021 es un día fatídico, doloroso, y un día que ha significado muerte en nuestro territorio”, comenzó diciendo Ospina, y lamentó que la gran mayoría de víctimas sean “personas jóvenes de diversos sectores”.

El alcalde advirtió que hasta el momento no se puede “precisar si todas las muertes del 28 están asociadas al proceso de la protesta”, y afirmó que serán la Fiscalía y los organismos humanitarios los encargados de aclarar en qué circunstancias murieron estas personas.

Eso sí, el mandatario de los caleños reconoció que “un número importante de estas muertes están relacionadas” con los disturbios y enfrentamientos que se presentan en medio del paro nacional, que ya completa 31 días.

“No podríamos negar que los cadáveres en el sector de La Luna no estén vinculados con las protestas, ni señalar que el cadáver de una persona calcinada en el Dollarcity de Siloé no esté asociado a la protesta y los hechos vandálicos, ni podríamos negar que otros cadáveres no estén asociados”, dijo.

Ospina resaltó que esta aclaración la hace porque “también han ocurrido otras muertes violentas, y esas son las que yo señalo que deben ser esclarecidas”.

Si bien el mandatario local dijo, ante medios, que a medida que avancen las primeras indagaciones se podrán concretar las cifras de muertos y heridos, de todas formas soltó un dato que suena estremecedor: “La Fiscalía nos reporta 13 homicidios ayer, y es necesario visibilizar todos los espacios y formas como han sucedido estas muertes”.

Precisamente por estos hechos de orden público en la ciudad, el presidente Iván Duque viajó a Cali para conocer de primera mano la situación, recorrer algunos de los barrios más afectados y para dialogar con la comunidad.

Esto, luego de que el jefe de Estado anunciara el máximo despliegue de asistencia militar para apoyar a las autoridades.