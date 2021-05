green

Iván Duque visitó varios barrios de Cali durante este sábado y en algunos de ellos no fue muy bien recibido por los habitantes. El mandatario viajó a la capital vallecaucana para atender la difícil situación de orden público que se vive allí y en la noche del viernes ordenó el máximo despliegue de asistencia militar para la fuerza pública en esa ciudad. Esta tarde, el alcalde de Cali confirmó que fueron 13 las personas que murieron en la ciudad por actos violentos el día anterior.

En diferentes sectores de la ciudad, Duque recibió gritos en contra. En las canchas Panamericanas, al presidente le pidieron que fuera a sectores como Siloé y Puerto Resistencia, los que presentan el panorama más crítico. Por su parte, en el sector de la Alameda, el mandatario fue confrontado por un joven llorando.

Un video que se conoció a través de redes sociales da cuenta de la tensa situación que vivió Duque. El joven le hizo varios reclamos (algunos de ellos no se entendían bien por el tapabocas que tenía puestos) y en una parte le dijo al presidente: “Ustedes nos están matando. No tienen perdón, no tienen perdón”.

El mandatario se mantuvo calmado y escuchó atentamente lo que le expresó el joven. Luego de escuchar esa fuerte frase que le lanzó el manifestante, Duque le respondió: “No los estamos matando”.

Acto seguido, el presidente procedió a retirarse del lugar y subirse a la camioneta blindada que lo estaba esperando para continuar su recorrido por Cali. Vecinos del barrio en el que sucedió esa escena también le gritaron: “No te queremos, que se vaya, que se vaya”.

A continuación, el video que muestra el momento en el que un joven llorando confrontó a Duque: