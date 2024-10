El líder de una facción de disidentes de las Farc habría fallecido en Venezuela, según reportes no oficiales.

Patiño, desde Cali, dijo a Blu Radio que esos reportes ya llegaron al Gobierno y que en estos momentos se investiga si los mismos son verídicos.

Estos son los reportes más recientes sobre ‘Iván Márquez’:

Atención: El Alto Comisionado de Paz @ottypatino confirma desde Cali que el Gobierno Nacional se encuentra verificando información sobre la posibilidad del fallecimiento de alias “Iván Márquez” en Venezuela en las últimas horas. Vía @UltimaHoraBLU @BluRadioCo — Ricardo Ospina (@ricarospina) October 22, 2024

Cabe destacar que en el pasado ya se ha dado por muerto a ‘Iván Márquez’, pero después él mismo ha salido para desmentir su supuesto fallecimiento.

“No se ha confirmado. Hemos indagado por varias vías, pero no tenemos una confirmación, pero tampoco una negación. La última información es que pudo haber muerto a través de una operación, no militar, sino una operación quirúrgica, cirugía, pero no más”, añadió Patiño.

En junio de 2022, el gobierno de Iván Duque había informado sobre la presunta muerte del líder de una facción de las disidencias Farc.

Sin embargo, un mes más tarde ‘Iván Márquez’ apareció en un video desmintiendo lo informado por ese gobierno.

Meses más tarde se volvió a dar la noticia de su muerte. En esa ocasión, el ya posesionado gobierno de Gustavo Petro desmintió lo informado.

