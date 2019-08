Fueron precisamente ellos los que confirmaron, este miércoles, el fallecimiento de Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, quien ejerció como alcalde de Medellín entre 1983 y 1984, rector de la Universidad Eafit de Medellín y exministro de Obras Públicas y Transporte en el gobierno de César Gaviria, recuerda Caracol Radio.

“La historia de mi papá fue una historia de amor”, escribió en Twitter el exministro de Salud y hoy rector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, que agradeció las palabras de afecto y cariño que le han enviado.

Pascual Gaviria, periodista y miembro del equipo de ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio, también agradeció los “afectos invisibles” que le llegaron por medio de las redes.

“También sus palabras, aunque no se crea, son compañía”, escribió Gaviria.

Muchas gracias a todos los que me han acompañado por aquí, en este extraño mundo de afectos invisibles y, por qué no decirlo, de grescas con frases y argumentos como puños al aire. También sus palabras, aunque no se crea, son compañía.

— Pascual Gaviria (@rabodeajip) August 28, 2019