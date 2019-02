La situación quedó registrada en una grabación que hizo el acompañante del hombre, que quiso mostrar que aunque el contador digital de la máquina marcaba como si la gasolina estuviera saliendo, en realidad a la motocicleta no le estaba entrando sino aire.

“¿No está saliendo, cierto? Ah, ¿si vio que no son mentiras? Si vio que a mí no me cayó gasolina, y están marcando y diciendo que sí […] Si vio papá, no salió gasolina y si marcó los 10.000 pesos”, reclama el hombre, que pone como testigo a un policía que también está tanqueando su moto allí.

Uno de los vendedores de la estación le pide al reclamante que baje la voz y que se calme, y le explica que “de pronto fue culpa de la máquina” o de la mujer que la estaba manipulando.

“Yo estoy tranquilo, pero tengo derecho a reclamar. Porque eso si el recibo sale bien. Y es que ya me pasó, ya me pasó”, alega el motociclista.

“¿Se la retanqueo? […] retírese… ¿por 10.000 pesos? (va a pelear)”, dice el vendedor, que muestra su enojo porque la falla de la máquina de la estación quedó en evidencia.

Al final, el policía les pide a los involucrados que “solucionen las cosas dialogando”, pues el motociclista sigue reclamando que le den los 10.000 de gasolina por los que pagó.

Esta es la grabación completa:

Al respecto, el hombre afectado, identificado como Mario Rodríguez, habló con RCN Radio y explicó lo sucedido:

“Mi hija tenía una entrevista de trabajo y me ofrecí a llevarla. Por cercanía, decidí tanquear en la estación de servicio de la Carrera 12 entre calles 17 y 18 de Armenia. Le solicité al islero que me permitiera verificar si el líquido estaba entrando al tanque de la moto, y fue allí cuando me di cuenta de que el contador digital corría pero no pasaba la gasolina”.

El afectado dijo que en las dos ocasiones anteriores se fue de la estación sin percatarse de que le habían vendido aire, pues su moto seguía con la reserva de gasolina y por eso terminó varado.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Convivencia de Armenia, José Jesús Domínguez Giraldo, reconoció en la emisora que hay “múltiples quejas” sobre estas aparentes irregularidades en varias estaciones de servicio, y que se prepara una intervención para revisar lo que está pasando.

“Vamos a realizar una visita técnica para establecer si están o no suministrando la cantidad y calidad solicitada por el cliente, y por la cual la persona pagó. Si es necesario iremos en turnos distintos, ya que parte del argumento es que en esa transición es donde se presenta la novedad”, agregó en la frecuencia radial José Hernando Llano, que está a cargo de la Casa del Consumidor.