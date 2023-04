No es la primera vez que la también presentadora usa sus redes sociales para hacer pública una inconformidad frente a un servicio, pues cabe recordar que, hace unos días, compartió el problema que tiene con el pago de crédito que solicitó en Bancolombia.

(Vea también: Juan Diego Alvira tiene nuevo trabajo y pide ayuda de sus seguidores; les pagará)

Mónica Rodríguez boleteó a Enel Colombia por aumento en la factura

Ahora, la situación recae en la empresa Enel Colombia, que distribuye y comercializa energía en Bogotá, Cundinamarca, y otros departamentos, debido a un incremento en la factura.

Según informó Mónica Rodríguez en su cuenta de Twitter, el recibo de este mes le llegó 150.000 pesos más caro, siendo este un sobrecosto que no tiene explicación.

Si bien la periodista de Noticias Uno no especificó cuánto paga normalmente de luz, sí dejó claro que en su casa el consumo no ha cambiado, por lo que no entiende a qué se deben los más de 100.000 pesos de aumento.

“Señores de Enel Colombia, en mi casa se consume lo mismo desde siempre. Pero ustedes justifican de cualquier manera, aumentos de tarifa. Este mes, de nuevo, 150.000 pesos más en mi factura”, escribió.

Señores @EnelColombia en mi casa se consume lo mismo desde siempre. Pero ustedes justifican de cualquier manera, aumentos de tarifa. Este mes de nuevo, 150.000 más en mi factura. — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) April 23, 2023

Lee También

El trino de la comunicadora causó revuelo en la red social, ya que muchos de sus seguidores se mostraron a favor de la afirmación que hizo y expusieron sus casos con el cobro exagerado del servicio de energía.

Aquí aumentó también, no entiendo..somos 2.consumiendo igual pero el pago aumenta mes a mes — Nathaly Garcia (@naganicol) April 23, 2023

No solo @EnelColombia, también lo hace @Celsia_Energia, aquí en el Valle del Cauca, aumentos del 100% en las facturas de energía, con los mismos consumos — MAURO ALVAREZ (@macescribe) April 23, 2023