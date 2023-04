Desde hace varias semanas se viene alertando sobre una estrategia que están utilizando los delincuentes para quedarse con el dinero correspondiente a los pagos que hacen los usuarios de Enel Colombia (antes Codensa) mediante PSE, servicio muy utilizado para cancelar facturas.

Resulta que personas inescrupulosas han creado páginas web para suplantar a Enel Colombia y con ello han logrado que las personas que pagan sus facturas a través de internet terminen entregándoles su dinero sin siquiera darse cuenta.

#DENUNCIA Hace unas semanas me pasó al intentar pagar una factura de @EnelColombia que entré a una pagina IDENTICA y alcance a meter usuario y contraseña de una cuenta @Bancolombia con la que iba a hacer el pago. Me di cuenta a tiempo, hoy la vi de nuevo, en @GoogleColombia 🧵👇… pic.twitter.com/3PWOpmQaln

El usuario de Twitter @JuanCamilo compartió su caso en redes sociales para alertar a los clientes de Enel Colombia, ya que a través de una publicidad en Google, la página fraudulenta está apareciendo por encima de la real, motivo por el cual la gente entra, diligencia sus datos y termina tumbada.

El hombre agregó que dicho sitio web tiene el candado de página segura y que lo único que la diferencia de la real es que la url termina en xyz. Lo problemático es que es un detalle que se les puede pasar a miles de clientes a la hora de hacer el pago.

“Ese día me di cuenta por ese detalle porque las páginas son idénticas, incluso a la de Bancolombia. Pero sospeché porque no me salió la frase e imagen de seguridad que da el banco. Es un robo muy sofisticado porque apenas metí el usuario y clave real de la cuenta llegó un SMS de Bancolombia diciendo se habían cambiado datos en la sucursal virtual”, manifestó.