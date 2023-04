La normatividad actual en Colombia afirma que los ciudadanos son libres de adquirir en el mercado el medidor de energía y los demás bienes y servicios, siempre y cuando estos cumplan con las características técnicas exigidas por la empresa prestadora del servicio.

Aunque no será su obligación cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada, sí será su responsabilidad hacerlos reparar o reemplazarlos cuando se establezca por parte de la empresa que, el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición instrumentos de medida más precisos. En caso de que el usuario, pasado un período de facturación, no tome las acciones necesarias para reparar o reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo.

De encontrarse que el medidor está funcionando adecuadamente, después de haber sido revisado por el laboratorio acreditado, y cumple con las normas técnicas establecidas, la empresa no puede obligar al usuario a cambiar dicho medidor.

En caso de que sea requerido el cambio, se entiende que se debe notificar al usuario de esta decisión, para que este último pueda elegir sobre la adquisición del equipo de medida a la empresa respectiva o en el mercado. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, entidad a la que deberá dirigirse en caso de considerarlo pertinente.

¿Cómo solicitar el cambio de medidor de energía con Enel Colombia?

La empresa prestadora del servicio de energía, Enel Colombia, puede hacer el cambio en Bogotá, pero deberá programar una cita a través de la línea de atención 5801000, en la opción 2.

Lo solicitud de cambio de contador de energía puede surgir por varias razones, por lo que la empresa pone a disposición de los usuarios estas opciones:

Nuevas construcciones.

Independizar cuentas de energía.

Traslado de medidor.

Aumenta la potencia de tu instalación.

Los medidores y grupos de medida de energía que ofrece Enel Colombia están debidamente certificados, calibrados y cuentan con garantía de 3 años, y se suministran listos para instalación a precios competitivos del mercado.