En ese sentido, en un debate de control político en el Congreso, la ministra del Interior le dijo a los parlamentarios, de acuerdo con La FM, que se reunió con otros funcionarios como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para mirar qué era lo que estaba mal.

“Sobre el departamento del Cauca, el orden público, ni me diga… ¡Qué dificultad! Y la verdad es que los resultados que hemos tenido en el Cauca no son óptimos para nada. Son resultados preocupantes. […] Hicimos una reunión con el ministro de Defensa, los altos mandos, el alto comisionado para la paz, el alto consejero de seguridad, el alto consejero para la estabilización y este ministerio, para ver qué estamos haciendo mal, porque algo debemos estar haciendo mal para que esto no funcione”, dijo la ministra, citada por la emisora.