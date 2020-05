green

En una carta dirigida al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abreu, los congresistas denunciaron “el espionaje” y pidieron “que el Gobierno colombiano haga pública la lista de las personas que fueron víctimas de los espionajes”, contó Sanguino a Efe.

Según una investigación publicada por la revista Semana el viernes pasado, unidades de inteligencia del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno.

Por ello, los senadores solicitaron en la carta dar prioridad a las “medidas cautelares solicitadas para personas afectadas por estas actuaciones ilegales”.

Cepeda, por su parte, dijo a Efe que explicaron “cuáles los hechos nuevos que presenta la revista Semana, es decir que más de 130 ciudadanos fueron convertidos en blancos de los militares”. Asimismo, añadió que detallaron a la Corte que en la operación de espionaje “probablemente se han utilizado recursos de la cooperación de Estados Unidos en la lucha contra en narcotráfico y que es muy probable que haya ciudadanos de Estados Unidos también en estas circunstancias”.

Según Semana, entre los espiados están periodistas colombianos y extranjeros, como Nick Casey, corresponsal de The New York Times, y Juan Forero, de The Wall Street Journal. Igualmente figuran John Otis, corresponsal en América Latina para la National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, sigla en inglés); la fotoperiodista Lynsey Addario, y el fotógrafo Stephen Ferry.

Cepeda recordó que tanto Barreras, como Sanguino y él han sido víctimas de escuchas ilegales y espionaje y que pese a que lo denunciaron ante el presidente Duque y la Fiscalía “eso no tuvo ningún efecto”.

Entre los nombres mencionados en las carpetas, en las cuales los militares guardaban datos de los espiados, también están otros políticos como los senadores Gustavo Bolívar y Angélica Lozano, así como líderes sociales.